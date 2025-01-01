Снощи бяха регистрирани нови атаки с дронове в Украйна, близо до границата с Румъния, а до румънските граждани в Тулча и Галац беше изпратено предупреждение чрез RO-ALERT, съобщи румънското Министерство на националната отбрана, предаде Аджерпрес.

В 01:10 ч. днес радарните системи в Румъния са засекли две въздушни цели в украинското въздушно пространство, които са се движили към градовете Рени и Чилия в Украйна. В 01:26 ч. населението в северната част на окръг Тулча и югоизточната част на окръг Галац е било предупредено за нападението чрез RO-ALERT.

Румъния вдигна изтребители заради руска атака с дронове срещу украински инфраструктури

„Радарите засякоха още една група дронове, които бяха насочени към пристанището на Рени, а малко след това на украинска територия бяха чути експлозии“, заявиха от Министерството на отбраната.

Оттам добавиха, че не са били засечени неразрешени навлизания във въздушното пространство на страната и че тревогата е била отменена в 02:15 ч.