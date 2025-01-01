Съдът в Москва задочно арестува легендарния шахматист Гари Каспаров (признат в РФ за „чуждестранен агент“, вписан в регистъра на терористите и екстремистите) по обвинение в оправдаване на тероризма. Това съобщи ТАСС.

„Съдът избра спрямо Каспаров мярка за неотклонение под формата на задочен арест за срок от два месеца, считано от момента на неговото задържане в РФ или екстрадирането му на територията на Русия“, заявиха от съда.

Русия обяви Гари Каспаров за терорист

На Каспаров е повдигнато обвинение за публично оправдаване на тероризма с използване на информационно-телекомуникационни мрежи, включително интернет. Санкцията по този член предвижда затвор за срок от 5 до 7 години с лишаване от право да се заемат определени длъжности или да се упражнява определена дейност за срок до 5 години.

Министерството на правосъдието включи Каспаров в списъка на чуждестранните агенти през май 2022 г. Той живее извън пределите на РФ.