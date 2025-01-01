Тийнейджъри задигнаха кола в Русе, съобщиха от полицията.

Кражбата е станала на 21 декември на ул. „Згориград“. Русенец паркирал автомобила си пред денонощен магазин, като го е оставил с работещ двигател и без да го заключи.

След като влязъл в търговския обект, при излизането си около 10-15 минути по-късно установил, че колата липсва от мястото, където е била паркирана.

Тийнейджъри катастрофираха с крадена кола и я зарязаха край Габрово

В хода на първоначалната работа по сигнала е изяснено, че стопанинът оценява щетата на около 4000 лева - сумата, за която е закупил автомобила преди приблизително четири години.

Установено е също, че в превозното средство не е имало оставени пари или ценни вещи. След разследване е открита колата - изоставена на пътя Русе-Варна - в района след ДЗС - в посока Русе.

Установени са и извършителите - двама младежи на 15 и 17 години от Русе. Работата по изясняване на всички обстоятелства около извършеното престъпление продължава.