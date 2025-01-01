Извършител на опит за убийство е осъден на 6 години „лишаване от свобода“ по дело на Окръжната прокуратура в Благоевград, съобщиха от обвинението.

Окръжната прокуратура предаде на съд Ю.М. от Благоевград, за това, че на 18 юни 2015 г. около 02,45 часа в дискотека в сграда чрез нанасяне на удари с нож в гърдите е направил опит да убие К. Д., също от Благоевград, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини.

С присъдата си Окръжният съд в Благоевград призна подсъдимия за виновен за това, че е причинил лека телесна повреда по хулигански подбуди, като го оправда по обвинението опит за убийство.

След подаден протест от Окръжната прокуратура в Благоевград от страна на Апелативния съд в София е отменена изцяло първоинстанционната присъда, като Ю.М. е признат за виновен по първоначалното обвинение по чл. 115 вр. чл. 18 ал.1 от НК. Наложено е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 години, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим.

Присъдата на Апелативния съд в София е потвърдена от Върховния касационен съд и е окончателна.

Окръжната прокуратура в Благоевград е предприела необходимите действия по привеждане на присъдата в изпълнение и осъденият е преведен в затвора.