Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна отмени планираното за днес заседание поради липса на кворум.

Заседанието бе планирано за 13 часа днес в сградата на Двореца на културата и спорта.

Преди заседанието лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в официалния си профил във фейсбук призова представителите на партията си в ОИК да не участват в заседания, свързани с отстраняването на кмета на Варна.

Освен това той призова КОНПИ, която иска прекратяването на мандата на Коцев, да не съществува, „защото нищо, нищо не е останало в нея“, и цялото доверие на Борисов и това на ГЕРБ вече било изчерпано.

"ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората", допълват от партията.