В края на работната година община Царево получи 6,8 млн. лв. от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.

Средствата са предназначени за всички аварийни и възстановителни дейности по обекти, засегнати от водното бедствие през октомври т.г. и ще осигурят необходимите работи до началото на летния сезон, съобщиха от пресцентъра на община Царево.

Кметът на Царево изрази благодарност към правителството в оставка за подкрепата след бедствието. "Този път бяха отпуснати и средства за почистване на реки и дерета - важна мярка за превенция, за която настояваме още от предходното бедствие", каза Киров, цитиран от общинския пресцентър. Готови сме и с проекта за корекция на коритото на река Черна. Финансирането е в напреднал стадии, заяви кметът.

По думите му по-рано през ноември общината е получила и близо пет млн. лв. във връзка с бедствието от 2023 г. С тези средства разплатихме забавени задължения към местни фирми и ще възстановим инфраструктура, допълни кметът.

Киров каза още, че засегнатите домакинства получават подкрепа от държавата за нанесените щети. В началото на новата година ще разпределим и средствата от дарителската сметка, каза кметът.

БТА припомня, че през октомври обилни дъждове причиниха наводнения на територията на цялата община. Там бе обявено бедствено положение. Дъждовете нанесоха щети на пътната инфраструктура, мостове, бяха наводнени жилищни сгради и частни обекти.

През септември 2023 година наводнения в Царево, предизвикани от интензивни валежи, отнеха живота на председателя на Районния съд в града Мария Москова, нейната дъщеря - ветеринарният лекар д-р Даниела Йорданова, и на двама мъже. Стихията разруши мостове, стени на язовири, пътища в общината, пристанищната инфраструктура, рибарски лодки, отнесе покъщнина и имущество на десетки жители.