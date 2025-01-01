По искане на кмета Марин Киров в Царево на терен е комисия от МОСВ. Министърът на околната среда и водите назначи комисия, която да обследва терените, засегнати от наводнението по Южното Черноморие.

На територията на община Царево се оглеждат изградените след бедствието от 2023 г. язовирни стени, мостови съоръжения, сухи дерета, реки и проблемни точки с наводнения.

“Благодарен съм на министър Манол Генов за бързата реакция и на експертите от комисията, РИОСВ-Бургас, Басейнова дирекция “Черноморски район” затова че са тук с нас на терен.

Ние искаме да се види ясно пътят на водата от извън урбанизирани територии към населените места. Да се направи анализ на проблемните точки, защото са необходими действия повече от почистване.

Общината е готова с проекти за мерки за превенция и само с помощта на държавата ще се справим. Вижда се, че щетите са причинени на стари съоръжения, при стари водостоци на главните пътища и е необходимо изграждане на нови”, заяви кметът Марин Киров.

И допълни:”На място се виджда, че новоизградените съоръжения са издържали, най-важното е, че новите язовирни стени над Лозенец са здрави, поели са високата приливна вълна и сме предотвратили още по-голямо наводнение в селото и на Оазис.

Включително мостът на Арапя е здрав като конструкция, но скатните води и водите извън урбанизираните зони са разрушили асфалтова настилка на места”. Очаква се комисията да излезе с официален доклад.

