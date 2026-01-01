Черна гора затвори 13-та преговорна глава в преговорите си с Европейския съюз, съобщи черногорското издание "Виести". Става дума за Глава 32, отнасяща се до финансовия надзор, обяви премиерът на страната Милойко Спаич след Междуправителствената конференция на ЕС с Черна гора снощи. С това страната е приключила с около 40 процента от преговорните глави, а правителството очаква да затвори всички до края на годината, отбелязва изданието.

"Днешната конференция доказва, че няма преки пътища към Европейския съюз. Във времена на несигурност ЕС е стълб на мира, демокрацията и върховенството на закона", заяви Спаич, цитиран от "Виести". Той подчерта, че Черна гора става "по-стабилна, по-ангажирана и по-реформирана с всеки изминал ден" и че страната цени меритократичния подход към преговорите.

Европейският комисар по разширяването Марта Кос оцени постигнатото като "важна стъпка по европейския път на Черна гора", отбелязва "Виести". Тя подчерта, че Глава 32 е ключова за прозрачността и контрола върху публичните средства и разчита на всички политически играчи да съдействат за приемането на необходимите закони.

"Все още има много работа по основите, включително върховенството на закона. Готови сме да помогнем Черна гора да постигне целта за затваряне на всички глави до края на годината. Това е амбициозна, но възможна задача", каза Кос.

Заместник-министърът по европейските въпроси на Кипър - страната, която ротационен председател на ЕС, Марилена Рауна отбеляза "значителен и осезаем напредък" след затварянето на 13-та глава от страна на Черна гора. Тя насърчи балканската страна да продължи реформите и посочи разширяването като стратегически геополитически приоритет на ЕС и ключова насока на кипърското председателство.

Правителството на Черна гора обяви, че тази стъпка допълнително засилва подготовката за затваряне на Клъстер 1 – Основни права, който включва ключови глави като 23, 24 и главата касаеща статистиката, и е основа за целия преговорен процес, отбелязва "Виести". Особено значение има подобряването на системата за вътрешен финансов контрол, укрепването на независимостта на Държавната одитна институция и защитата на финансовите интереси на ЕС. Създаването на бюджетна инспекция засилва контрола върху публичните разходи и потвърждава приоритета на правителството за защита на финансовите операции и обществените средства.