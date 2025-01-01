Украинските следователи обвиниха ключов съюзник на президента Володимир Зеленски в организиране на корупционна схема за 100 милиона долара, докато голямо напрежение около корупцията в страната, разкъсвана от война, нараства.

Обвиненията срещу Тимур Миндич са най-новият епизод в мащабен корупционен скандал, свързан с твърдения за масивно присвояване на средства от енергийния сектор, дори и в момент, когато инфраструктурата на страната е разбита от руските атаки.

Миндич е съсобственик на медийната продуцентска компания „Квартал 95“, основана от Зеленски, който беше известен комедиант, преди да се кандидатира за президент.

„Миндич упражняваше контрол върху натрупването, разпределението и легализирането на пари, придобити по престъпен начинв енергийния сектор на Украйна“, заяви прокурор от Специализираната антикорупционна прокуратура (SAPO).

Заподозряният е използвал „приятелските си отношения с президента на Украйна“ в престъпната си дейност, добави прокурорът по време на предварително изслушване на друг мъж, обвинен в участие в схемата.

SAPO също така обвини министъра на правосъдието Герман Галущенко, който преди това е бил министър на енергетиката в продължение на четири години, че е получил „лични облаги“ от Миндич в замяна на контрол над паричните потоци в енергийния сектор.

Националното антикорупционно бюро (NABU) съобщи на 10 ноември, че е разкрило корупционна схема в енергийния сектор, свързана с пране на пари в размер на 100 милиона долара, а по-късно добави, че пет души са били арестувани, а седем други са били обвинени.

NABU проведе масови обиски след 15-месечно разследване в енергийния сектор, който е подложен на редовни атаки, откакто Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г.

Ръководителят на разследващия екип на NABU Олександър Абакумов заяви пред украинската държавна телевизия, че Миндич е напуснал страната малко преди акциите.

Обвиненията в злоупотреби в енергийната индустрия в момент на безмилостни атаки и широко разпространени прекъсвания на електрозахранването подхраниха ново обществено недоволство.

Изкореняването на системната корупция е едно от основните изисквания за членството на Украйна в ЕС. През лятото президентът Зеленски се сблъска с масова критика от страна на украинците и Брюксел, когато се опита да постави двата независими антикорупционни органа, NABU и SAPO, под контрола на правителството.