Доверено лице на украинския президент Зеленски попадна в центъра на голям корупционен скандал в Украйна. Във водовъртежа на събитията могат да попаднат и други високопоставени правителствени служители, пише Deutsche Welle . Какво е известно?

Тези разкрития предизвикаха истинско политическо земетресение: Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) отправи тежки обвинения срещу редица високопоставени служители, включително срещу приближен на президента Володимир Зеленски . Вчера НАБУ съобщи, че е разкрило голяма корупционна схема в енергетиката, чрез която са изпрани близо 100 млн. долара. Сутринта министърът на правосъдието Герман Галущенко беше отстранен от длъжност. Той е заподозрян, че в предишната си длъжност като министър на енергетиката се е обогатил незаконно.

Опозиционният депутат Ярослав Железняк смята, че известното дотук е само една малка част от скандала. „Убеден съм, че това е най-големият корупционен скандал в историята на страната. Окрадени са средства за защита на енергийната система, включително по време на прекъсванията на електрозахранването“, казва той пред „Украинска правда".

„Нов олигарх“ като централна фигура?

Разследващите органи говорят за престъпна организация. В центъра на обвиненията е предприемачът Тимур Миндич – бивш бизнес партньор на украинския президент. Миндич се счита за приятел на Зеленски, а името му в миналото се е споменавало в контекста на възможни обвинения в подкуп и корупция.

Разследващият журналист Михаил Ткач нарича Миндич в една статия „новият олигарх“ на Украйна. Според прокуратурата за борба с корупцията той е оказал незаконно влияние върху вече отстранения министър Галущенко: „Миндич е използвал това, че страната е във война, приятелските си отношения с настоящия президент и връзките си с настоящи и бивши високопоставени държавни служители, за да се обогати незаконно."

Бивш министър на отбраната също е под подозрение

По-конкретно става въпрос за изграждането на защитни съоръжения за енергийната инфраструктура, която Русия не спира да атакува с дронове и ракети. Според разследването, което е отнело над 15 месеца и е включвало над 70 обиска из цялата страна, схемата е включвала оказване на влияние върху междувременно отстранения министър енергетиката Галущенко и върху тогавашния министър на отбраната Рустем Умеров.

За много наблюдатели не е изненада, че Галущенко е замесен в случая. В интервю за АРД в началото на октомври експертката по атомна енергетика Олга Кошарна заяви: „Познавам девет министри на енергетиката, но никой като Галущенко. Липсата на компетентност и мащабът на корупцията са огромни. Става въпрос за много пари - около четири милиарда евро годишно за покупки.“

Представители на фирми доставчици са разкрили пред експертката, че ако преди подкупът е стигал до 10% от сумата на поръчката, междувременно той съставлява половината от договора. „Това важи за покупката на кабели, сензори, тръби - просто за всичко", казва още Кошарна.

През лятото хиляди украинци протестираха в продължение на дни срещу опита на правителството да отнеме независимостта на разследващите органи . Наблюдатели и активисти подозират, че има връзка между тогавашните действия срещу властите и разследванията срещу доверени лица на Зеленски и високопоставени правителствени служители, които стават известни сега, пише още АРД.

Берлин има доверие на правителството в Киев

Правителството на Германия продължава да има доверие в Киев на фона на скандала около предполагаемата корупция в украинското правителство. Това заяви за ДВ правителственият говорител Щефан Корнелиус в отговор на въпроса дали възникналият скандал ще доведе до засилване на контрола от страна на Германия върху начина, по който Украйна използва получената помощ.