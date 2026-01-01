Столичната община обявява процедура за избор на изпълнител на инженеринг за реализиране на ново транспортно-комуникационно решение по бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „Витоша“. Това съобщиха от Общината. Избраният изпълнител ще трябва да подготви работен проект на базата на идеен и да изпълни строителството.

Новото решение за трамвайното трасе по бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ е с обща дължина 430 м. Участъкът обхваща трасето от бул. „Хр. Ботев“, началото на тунела при НДК и до бул. „Витоша“.

Техническото решение за трамвайното трасе, одобрено от Столичния общински съвет, предвижда изграждане на стоманобетонна рампа над южното направление на трамвайното трасе и остава най-оптималният вариант за изместване на трасето и удовлетворяване на живущите, заяви заместник-кметът по направление „Обществено строителство“ Никола Лютов, цитиран в съобщението. Не се разглежда вариант за премахване на трасето или спиране на трамвайните линии. Модернизирането и обновяването на трамвайните линии, както и разширяване на мрежата за трамвайно движение е сред приоритетите за екипа на кмета Терзиев, подчерта Лютов.

Проектът предвижда преместване на трамвайното трасе. То ще бъде изведено надземно и ще преминава върху новоизградена стоманобетонова конструкция, а съществуващият релсов път до началото на тунела ще бъде демонтиран. За обекта е изготвен идеен инвестиционен проект, приет от експертен технически съвет. С него се предвижда демонтаж на трамвайните релси в участъка от ул. „Цар Петър“ до ул. „Цар Асен I-ви“ и полагане на асфалтобетонова настилка, изграждане на еднопосочно локално платно с ширина три метра за по-добро обслужване на прилежащите жилищни сгради, както и цялостен ремонт на тротоарите от бул. „Прага“ до бул. „Витоша“.

За северния локал с ширина е предвидена рехабилитация на пътната настилка и обновяване на тротоарите в участъка от бул. „Патриарх Евтимий“ до бул. „Витоша“. В тунела ще бъде осигурена пътна връзка по трасето на съществуващата трамвайна линия, както и отклонение към бул. „Фритьоф Нансен“ с връзка към бул. „Черни връх“, бул. „България“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Прогнозната стойност на поръчката е 6 210 000 лв. без ДДС, посочват от Общината. Предвидено е строителството да се извършва без пълно спиране на движението. По време на строителните дейности трамвайното движение няма да бъде преустановено, освен при необходимост от кратковременно спиране.

Инвестициите в трамвайната мрежа на София ще продължат и през 2026 г. с подготовка на нови проекти и изпълнение на строително-ремонтни дейности, посочиха от Общината в края на януари. Сред трасетата, по които направление „Обществено строителство“ работи, са тези по бул. „Мария Луиза“, бул. „Копенхаген“, бул. „Джеймс Баучер“, бул. „Христо Ботев”, бул. „Скобелев“, както и по ул. „104“ в район „Обеля“.

Темата коментира и кметът Васил Терзиев в профила си в социалните мрежи.

"Преди 15 години трамваят на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ беше преместен като временна мярка. Временното се оказа дългосрочно. Днес в пиков час близо 40 мотриси минават на метри от прозорците на хората. Шум над нормата. Вибрации. Труден достъп. Усещане, че проблемът просто е оставен. Години наред – бездействие, обжалвания и отлагане. Докато общината не беше окончателно осъдена през септември миналата година. Заварихме процедура с разширен и размит обхват, в която трамвайното трасе не беше водещ елемент. Двама участници отпадат, третият не покрива стандартите за прозрачност и реалистични цени. Още изгубено време", посочва той.

"Днес нямаме избор дали да действаме. Има съдебно решение. Има решение на Общинския съвет. Но имаме избор как да го направим. Обявяваме нова процедура за реално изпълнимо решение – преместване на трасето върху нова конструкция в участъка от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „Витоша“, ремонт на прилежащата инфраструктура и мерки за облекчаване на живущите. Не мислим за премахване или спиране на трамвайните линии, но е редно те да бъдат уредени със зачитане на интереса на хората, които живеят по трасето. Ще работим с точен обхват, реалистичен бюджет, строг контрол по сроковете и публичност на всяка стъпка. Не обещаваме чудеса. Обещаваме да решим един десетилетен проблем докрай", допълва той.

И когато срещате подобни „временни“ решения, които стоят с години – питайте се кой ги е оставил така, защото цената на безхаберието винаги я плащат хората, независимо кой отнася публичната отговорност, казва още кметът и благодари на живеещите в района за търпението през тези години.

"Моля ви за още малко - за да приключим това както трябва. Поправяме поредното „временно“ решение, превърнато в постоянен проблем – който струва скъпо на софиянци: не само в по-лошо качество на живот, но и в съдебни дела", завършва Васил Терзиев.