Rakuten Viber обяви старта на AI подобрение на съобщение - нова възможност, която позволява на потребителите да прецизират и превеждат съобщения директно в полето за писане преди изпращането им.

Функцията може да коригира правописни и стилистични неточности, да настройва тона според ситуацията и да превежда текста на други езици, така че ежедневната комуникация да е по-ясна и с по-малък риск от грешки. С няколко клика кратка чернова може да се превърне в структурирано и стегнато съобщение.

За да редактират текст, потребителите трябва да натиснат бутона AI подобрение на съобщение (вдясно от полето за въвеждане) и да изберат между: подобряване на текста, промяна на тона или превод. След това могат да използват предложението веднага или да генерират нов вариант. Целта е съобщенията да звучат по-добре, позволявайки на хората да се фокусират върху същината, без да губят време.

Текстът се обработва с технология на OpenAI. За да бъдат спазени стандартите на Viber за поверителност и сигурност, съдържанието не се използва за обучение на изкуствен интелект и се изтрива веднага след обработката.

AI подобрение на съобщение е достъпна за мобилни устройства (iOS и Android); за всички потребители на Viber с версия над 27.0.0.

Пускането на функцията е част от последователните инвестиции на Rakuten Viber в AI решения, които улесняват общуването и спестяват време. По-рано компанията представи AI функция за обобщение на разговори и обобщение на линкове с AI. Следващата стъпка в тази насока ще бъдат AI асистенти, които да надграждат начина, по който изкуственият интелект подпомага комуникацията в приложението. Инициативата е в синхрон с Triple 20 програмата на Rakuten Group за повишаване на ефективността в маркетинга, оперативността и обслужването на клиенти чрез изкуствен интелект.

За Rakuten Viber

Rakuten Viber е едно от най-надеждните и изтегляни приложения в света. Ние изграждаме значими връзки между хората, като предлагаме безопасна среда за комуникация, в която да се наслаждават на ценните моменти със семействoто и приятелите си, да управляват успешно бизнеса си или да се посвещават на интересите си на едно място. Като суперприложение ние предоставяме на нашите потребители услуги, които задоволяват техните ежедневни нужди и правят живота им по-лесен.

Rakuten Viber е част от Rakuten Group, Inc, глобален технологичен лидер в областта на електронната търговия, финтех, дигиталното съдържание и комуникационните услуги.