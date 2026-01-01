Китай посъветва гражданите си да избягват да пътуват до Иран и призова онези, които са в страната, да се евакуират възможно най-бързо, като се позова на обстановката в сферата на сигурността, предадоха Синхуа и световните агенции.

Призивът идва на фона на засилването на напрежението между Вашингтон и Техеран, отбелязва китайската държавна новинарска агенция.

Настоящият призив на Китай към своите граждани да напуснат Иран възможно най-бързо е част от поредица международни реакции на рязко ескалиралото напрежение в Близкия изток, породено от усложняващата се динамика между Съединените щати и Иран. Развитията през последните седмици очертават картина на повишена несигурност и нужда от незабавни действия за защита на гражданското население.

Съединените щати нанесоха удари по три ирански ядрени съоръжения – във Фордо, Натанз и Исфахан. Тези действия бяха категорично осъдени от Китай на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, който призова за незабавно прекратяване на огъня и военните действия. Паралелно с това, Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) наскоро разкри, че за първи път от 20 години Иран е допуснал множество пропуски по отношение на недекларирани ядрени материали и нерегламентирани дейности, което създаде нова и опасна динамика в региона.В отговор на влошаващата се обстановка, редица държави и международни организации предприеха конкретни мерки за сигурност. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп издаде предупреждение, призоваващо гражданите на САЩ незабавно да напуснат Иран, като ги съветваше да имат план за евакуация, който да не разчита на правителствена помощ. Тази стъпка бе съпроводена и от заплахи за икономически санкции, включително 25-процентна митническа тарифа за държави, които търгуват с Иран. Същевременно, Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) издаде специална препоръка авиокомпаниите да избягват иранското въздушно пространство. Тази мярка, която първоначално беше валидна за един месец, до 16 февруари, се позоваваше на „настоящата ситуация и потенциалната възможност за военни действия на САЩ в региона, подчертавайки високия риск за гражданските полети. В съответствие с тези предупреждения, полският премиер Доналд Туск също призова полските граждани незабавно да напуснат Иран, цитирайки опасността от въоръжен конфликт. Тези дипломатически предупреждения и действия за евакуация кулминират в настоящия призив на Китай, който отразява общата загриженост на международната общност относно сигурността на гражданите си в региона. Фактите ни закотвят към действителността и показват неотложната необходимост от информираност в една свободна общност.