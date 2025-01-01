Ник Райнер, синът на Роб Райнер, е бил арестуван, след като легендарният холивудски режисьор и актьор и съпругата му Мишел Сингър Райнер бяха открити мъртви в дома си в Лос Анджелис, предава BBC.

Холивудският режисьор Роб Райнер и съпругата му са намерени мъртви в дома си в Лос Анджелис

Полицията разследва смъртните случаи в престижен квартал на града като предполагаемо убийство.

Ник Райнер, на 32 години, е средният син в семейството. Роб Райнер и Мишел Сингър имат три деца.

Той е работил като сценарист, като най-известен е с това, че е съавтор на сценария на филма от 2016 г. „Being Charlie“, режисиран от баща му.