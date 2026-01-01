Кметът Васил Терзиев предположи на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) днес, че ще има стачка на градския транспорт в София в "изборния прозорец".

Преди дни столичният кмет се срещна с представители на синдикатите в градския транспорт и каза, че няма да отстъпи от позицията, че допълнителни средства за транспорта не могат да бъдат отпускани без реални реформи, прозрачност и контрол върху управлението на системата, припомня БТА.

Днес кметът каза, целта е по-добра транспортна услуга, а не по-високи заплати, както и дългосрочен поглед за реформи. Когато има десетки милиони "дупка" в икономическата рамка на транспорта, не може първата точка от разговора със синдикатите да бъде още колко пари да добавим по стария начин без реформи и без яснота откъде ще дойдат, каза кметът Терзиев. Той съобщи, че всички авансови плащания към транспорта, които са били необходими за поддържане на дейността на дружествата, са направени.

В момента няма никаква реформа в градския транспорт, посочи кметът и допълни, че ръководствата на транспортните дружества са си същите - временни, не започват конкурсите за постоянни ръководства и не се придвижва докладът до СОС за състоянието на дружествата и плана за тяхното оздравяване.

Според столичния кмет е необходим ангажимент от държавата, защото няма как Общината да поеме по-голямо увеличаване на разходите, докато не е затворена "дупката" в транспорта. Трябва да го докараме до нула, за да нямаме разговор затова какви линии да режем и дали да освобождаваме хора, каза кметът. Според него трябва да се намери отговор откъде да дойдат тези десетки милиони.

В отговор на въпрос на БТА дали планира разговори със служебния министър на финансите Георги Клисурски, който преди това беше заместник-кмет по финанси, за помощ от страна на държавата, Васил Терзиев отговори, че за него няма значение дали е служебно или редовно правителството. "Ние отиваме със списъка с искания. Надяваме се всеки път независимо кой е министър-председател да има чуваемост", заяви Терзиев.

Той каза, че е попитал синдикатите по време на срещата откъде предлагат да дойдат парите за транспорта - от промените в паркирането, които са в съда и за които групата на БСП в СОС гласува против, от промяна на цените на превозните документи, от реформи в самите дружества, така че парите да се харчат по-ефективно.