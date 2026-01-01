Шофьор си спретна зрелищна гонка с полицията в Казанлък, съобщиха от ОД на МВР.

Тази нощ на бул. ''Освобождение'', екип е предприел спиране на кола, но водачът е ускорил скоростта си и продължил по ул. ''Панайот Хитов''.

Той се е блъснал в тухлена стена, след което се спрял в телена мрежа в незастроен парцел, след което слязал от автомобила и е избягал.

В автомобила са установени 19-годишен мъж и 15-годишно момиче, като между тях имало пистолет и 5 боеприпаса, който по данни на пътниците, е бил на водача - 34-годишен мъж.

Иззети са и суха зелена тревиста маса, пластмасова бутилка съдържаща бяло вещество и червеникава течност. По случая се овди разследване под надзора на прокуратурата.

19-годишният младеж е задържан, водачът на автомобила е в процес на установяване.