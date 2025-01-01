Хванаха двама младежи от село Карбинци, Видинско, задигнали дизелово гориво, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Видин

При специализирана операция в стопански постройки в селото криминалистите са установили множество пластмасови туби, съдържащи над 400 литра гориво.

Според първоначалните данни нафтата е била източена от резервоари на товарни автомобили, спрели за престой на главен път Е-79 - в близост до село Бела.

Задържани са младежите - на 18 и 20 години. В процес на установяване е съпричастността към посегателствата и на непълнолетно момче от село Медовница.

Горивото е иззето по надлежния ред. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.