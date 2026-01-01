След триумфа си на „Евровизия“ и историческата победа за България с „Bangaranga“, DARA продължава победния си ход на международната сцена. Певицата ще бъде сред специалните гости на гръцките музикални награди „Мад Видео Мюзик Ауърдс 2026“, където ще представи песента, донесла на страната ни първия трофей от конкурса, съобщава кореспондентът на БТА Иван Лазаров.

Церемонията ще се проведе на 17 юни в закритата олимпийска зала „Тае Куон До“ (Арена Фалиро) в Атина и е сред най-престижните музикални събития в Гърция. Наградите, организирани ежегодно от музикалната телевизия „Мад ТВ“, отличават най-успешните изпълнители и продукции от гръцката и международната музикална сцена.

БГНЕС

„Bangaranga“ е най-гледаната песен сред всички на конкурса Евровизия 2026

По информация на организаторите DARA вече е провела репетиции за своето участие. На сцената тя ще изпълни „Бангаранга“ – песента, с която спечели тазгодишното издание на „Евровизия“ и донесе на България първата победа в историята на конкурса.

Спектакълът е подготвен от гръцкия креативен директор и хореограф Бил Роксенос, а според организаторите изпълнението ще бъде сред акцентите в програмата на тазгодишните награди.

От „Мад ТВ“ определят появата на DARA като едно от най-чаканите участия на церемонията. След успеха си на „Евровизия“ през месец май певицата се превърна в едно от най-коментираните имена на европейската поп сцена, а публиката очаква да види на сцената в Атина същата енергия, която ѝ донесе победата в конкурса.

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Историческата победа на DARA на 70-ото юбилейно издание на „Евровизия“ през май 2026 г. изведе България на върха на най-престижния музикален конкурс в Европа. С впечатляващото си изпълнение на песента „Bangaranga“ певицата спечели както гласовете на професионалното жури, така и вота на зрителите, събирайки общо 516 точки.

Преднината ѝ пред класиралия се на второ място представител на Израел беше цели 173 точки, а Румъния зае третото място с 296.

Успехът на DARA не само донесе на България първата победа в историята на конкурса, но и осигури на страната домакинството на следващото издание на „Евровизия“ през 2027 г. Съгласно правилата на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), страната победител получава правото да организира следващото издание на конкурса, което ще постави България в центъра на едно от най-гледаните телевизионни събития в света.