Вътрешният министър Иван Демерджиев каза пред журналисти, че лично главният секретар организира дейностите по издирване на 11-годишната Наталия от Варненско.

"Не сме особено доволни от действията до момента на областната дирекция, така че правим всичко възможно да подсилим силите на действията, така и да създадем по-добра организация, подхождаме с максимална сериозност по този случай", каза още той и допълни, че има забележки към организацията в първите часове.

"Има допълнителни полицейски сили, претърсват се гористи местности, данните са, че човекът, отвлякъл детето, всъщност обитава тези местности и добре ги познава", обясни вътрешният министър. По думите му постоянно има най-различна информация, няма данни да са напуснали страната.