Със 77,33% от гласовете Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район "Средец", съобщиха от Общинска избирателна комисия – Столична.

Избирателната активност бе 12,33%. Право на глас имаха 28 009 души, по данни от предварителните избирателни списъци. Бяха разкрити общо 43 секции.

Кандидатите за кмет на района бяха шестима: Георги Неделчев, издигнат от "Български съюз за директна демокрация", Иван Търпоманов, кандидат на партия "Свобода", Трайчо Трайков, издигнат от коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България", Кирил Нешев, кандидатът на "България Може", Пламена Заячка, издигната от "БСП - Обединена левица", Веселина Йорданова, кандидат на "Възраждане",

На 20 февруари правомощията на Трайчо Трайков като кмет на район "Средец" бяха предсрочно прекратени от ОИК заради избирането му за служебен министър на енергетиката.