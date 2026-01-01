Самолет с 12 души на борда се е разбил днес в щата Мисури, САЩ, като при катастрофата са загинали всичките 12 пътници, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.
В съобщение на щатската пътна полиция се казва, че катастрофата е станала близо до летището „Бътлър Мемориъл“ край малкия град Бътлър.
🚨 12 PEOPLE BURNED ALIVE IN SKYDIVING PLANE CRASH — FAMILIES WATCHED IT HAPPEN 💀— ZeroBarkThirty(2) (@ZeroBarkThirty2) June 15, 2026
Missouri. Sunday morning.
A skydiving plane took off from Butler Memorial Airport… then just fell out of the sky.
12 people, a pilot and 11 skydivers, died in a ball of fire while their families… https://t.co/USxhK7IfkG pic.twitter.com/eKWSgF7MNz
Служител на полицията е казал, че на борда на самолета е имало участници в парашутни скокове.
Според очевидци самолетът се е разбил в поле малко след излитане.
Plane crash claims 12 lives near Butler, Mo. (full story⤵️)— Joplin News First (@JoplinNewsFirst) June 15, 2026
Missouri State Highway Patrol SGT Justin Ewing said the plane was taking people up to skydive. It crashed near the airport.
"Business 49 near the airport in Butler is shut down in both directions for an undetermined… pic.twitter.com/caPGfwWlvj
Катастрофиралият летателен апарат е бил от тип Pacific Aerospace 750XL – едномоторен турбовитлов самолет, който може да превозва до 17 парашутисти.
Причините за катастрофата се разследват.