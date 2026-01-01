Ново експериментално лечение, което според учените има потенциала да обърне процесите на стареене на клетъчно ниво, навлезе в решаващ етап от своето развитие. За първи път терапията беше приложена на човек в рамките на клинично изпитване, след като получи разрешение от американските регулаторни власти.

Информацията беше съобщена от специализираното издание "Гизмодо". На 9 юни биотехнологичната компания Life Biosciences, базирана в Бостън, обяви, че е приложила експерименталното лечение на първия пациент, включен в изпитването. Това се случва приблизително четири месеца след като Американската агенция по храните и лекарствата даде разрешение за започване на клиничните тестове.

Въпреки значимия пробив специалистите подчертават, че е твърде рано да се говори за масово приложение на подобна терапия или за появата на средство за подмладяване в близко бъдеще.

Първоначалната цел на проекта не е свързана с удължаване на живота, а с лечение на глаукома – сериозно заболяване на очите, което води до увреждане на зрителния нерв и може да причини необратима слепота. Към момента болестта остава нелечима и представлява една от водещите причини за загуба на зрение в света.

Терапията, известна като ER-100, е разработена с цел да регенерира стареещите неврони на зрителния нерв. Методът използва модифициран вирус, който служи като носител на специално конструирани гени. Тези гени са предназначени да препрограмират клетките и да обърнат част от епигенетичните изменения, натрупани в резултат на стареенето.

Епигенетичните промени не променят самата ДНК, но влияят върху начина, по който гените се активират и функционират. Според редица учени именно тези изменения играят важна роля в процесите на стареене и в развитието на множество заболявания, свързани с напредването на възрастта.

Въпреки надеждите, свързани с новото лечение, част от научната общност предупреждава за потенциални рискове.

Макар Американската агенция по храните и лекарствата да е дала разрешение за започване на изпитванията върху хора, някои изследователи изразяват опасения, че подобни терапии за клетъчно препрограмиране могат да доведат до неконтролиран растеж на клетки. В предишни експерименти върху животни подобни аномалии са били свързвани с развитието на ракови образувания.

„Това предизвика огромен интерес и вълнение сред учените“, коментира невробиологът Пийт Уилямс от Центъра за очни изследвания на Австралия пред списание Nature. По думите му обаче потенциалните последици изискват изключително внимание. „Ако нещо се обърка сериозно, това може да нанесе вреди на цялата област на изследванията в бъдеще“, предупреждава той.

За да намали риска, Life Biosciences е избрала да насочи първите клинични изпитвания именно към заболявания на окото. Причината е, че окото представлява сравнително изолиран орган, при който евентуални нежелани ефекти е по-малко вероятно да се разпространят в други части на организма. Компанията е разработила и допълнителен механизъм за безопасност. Гените, използвани в терапията ER-100, могат да бъдат активирани само ако пациентът приема определен антибиотик едновременно с лечението. По този начин учените се стремят да поддържат по-добър контрол върху процеса на клетъчно препрограмиране.

Целта е терапевтичните гени да останат активни в продължение на приблизително осем седмици – значително по-дълъг период в сравнение с повечето досегашни експерименти в тази област. Технологията се основава на изследванията на известния генетик Дейвид Синклер от Харвардския университет. Лабораторията на Синклер вече е показала, че активирането на три конкретни гена може да възстанови увредени неврони и да обърне загубата на зрение при възрастни мишки и при животни с глаукома. Резултатите от тези изследвания привличат значително внимание в научните среди, тъй като предполагат, че част от процесите на стареене могат да бъдат не само забавени, но и частично обърнати.

След тези открития Life Biosciences, чийто съосновател е именно Дейвид Синклер, продължава разработката на технологията и провежда обширни изследвания върху нечовекоподобни примати, преди да премине към изпитвания върху хора. Въпреки ентусиазма учените предупреждават, че сегашните клинични тестове са само първата стъпка и остават много далеч от популярните представи за вечна младост или биологично безсмъртие.

„В най-добрия случай тази технология би могла да помогне за лечението на определени форми на слепота и да отвори вратата за бъдещи разработки“, коментира пред MIT Technology Review инвеститорът Карл Пфлегер, който подкрепя конкурентна британска компания, работеща в същата област. Според него обществото все още е далеч от момента, в който лекарите ще могат да предписват таблетки за подмладяване или терапии, които рутинно да обръщат стареенето. Въпреки това Дейвид Синклер не крие амбициите си. Компанията вече е обявила намерение да разработи орална версия на своите лекарства, която да бъде значително по-лесна за приложение и потенциално достъпна за много по-широк кръг пациенти.

Тези планове се вписват в нарастващата международна надпревара в областта на изследванията на стареенето. Допълнителен стимул представлява и специална награда в размер на 101 милиона долара, която ще бъде присъдена на екипа, успял да демонстрира възстановяване на биологичното състояние на пациент с еквивалент на десет години подмладяване в рамките на по-малко от една година лечение. Макар подобни цели все още да изглеждат като научна фантастика, първото приложение на ER-100 върху човек бележи нов етап в усилията на учените да разберат и потенциално да променят един от най-фундаменталните процеси в биологията – стареенето. I БГНЕС