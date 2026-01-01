Сутрешните полети от и към летище „Васил Левски“ София бяха временно преустановени в понеделник заради аварирал сервизен камион, блокирал достъпа до пистата.

По информация от летището техническата машина е претърпяла повреда на пистата, като двигателят ѝ е отказал, а задействаната ръчна спирачка е затруднила преместването ѝ. Отстраняването на аварията и освобождаването на пистата са отнели близо два часа, през които излитанията и кацанията са били временно спрени.

Заради инцидента са били засегнати няколко полета. Част от тях са излетели със закъснение, а един самолет е бил пренасочен към летище Пловдив, след като е изчаквал продължително време във въздуха възможност за кацане в София.

Проблемът е създал неудобства и за пътниците на борда на самолети, подготвени за излитане. Те са останали в машините, докато екипите на летището работят по освобождаването на пистата. На част от пътниците е била предоставена възможност да слязат от самолетите по собствено желание и да изчакат развитието на ситуацията в терминала.

Представители на летище „Васил Левски“ София потвърдиха пред NOVA, че причината за временното преустановяване на полетите е аварирал сервизен камион на пистата. След успешното изтегляне на машината движението е било възстановено, а полетите постепенно са започнали да се изпълняват по график.

Към момента не се съобщава за пострадали хора или за нанесени щети по летищната инфраструктура.