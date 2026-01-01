Физическите наказания над деца са вредни и трябва да бъдат забранени в Англия, сочи ново изследване. Според авторите му децата, които са били шамаросвани или наказвани физически от родителите си, са по-склонни да имат по-слаби образователни резултати и да проявяват агресивно поведение в по-късна възраст.

Въпреки това някои експерти оспорват тези изводи и твърдят, че строгото възпитание може да намали риска от антисоциално поведение в бъдеще.

Изследователите призовават Англия да последва примера на Шотландия и Уелс, където физическите наказания вече са забранени със закон.

Водещият автор на проучването д-р Аня Хайлман, експерт по обществено здраве в Университетския колеж в Лондон, заявява:

„Нашите резултати потвърждават предишни доказателства, че физическото наказание не носи ползи и е свързано с неблагоприятни последици за развитието и благосъстоянието на децата.“

По думите ѝ Англия и Северна Ирландия трябва да премахнат законовата защита на т.нар. „разумно наказание“, както вече направиха Шотландия и Уелс.

Докладът анализира данни за близо 20 000 деца, родени между 2000 и 2002 г., и показва, че едно на всеки пет деца е било подложено на някаква форма на физическо наказание до 10-годишна възраст.

Според резултатите децата, наказвани физически на три, пет и седем години, са с 5,7% по-склонни да не постигнат поне пет добри оценки на изпитите GCSE, включително по английски език и математика, в сравнение с връстниците си, които не са били наказвани по този начин.

Изследването установява още, че тези деца са с 40% по-склонни да проявяват рисково поведение спрямо други хора на 14-годишна възраст, включително тормоз, удряне или блъскане на свои връстници. На 17 години рискът от подобно поведение остава с 26% по-висок.

Освен това децата, подложени на физически наказания, са с 41% по-склонни да съобщават, че са били жертва на тормоз от братя или сестри.

В момента удрянето на деца е забранено в Шотландия, Уелс и Република Ирландия, но остава законно в Англия и Северна Ирландия.

Наскоро предложенията за забрана на физическите наказания в Северна Ирландия бяха отхвърлени, а подобни планове в Англия бяха изоставени през миналата година поради липса на политическа подкрепа.

В световен мащаб физическите наказания над деца вече са забранени в 70 държави.