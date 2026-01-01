Количките за домашни любимци се превръщат във все по-популярен аксесоар сред стопаните на кучета и котки. Първоначално предназначени за възрастни, болни или възстановяващи се животни, днес те все по-често се използват и за дълги разходки в града, пътувания и посещения на обществени места. Според експерти нарастващият интерес се дължи както на желанието на собствениците да осигурят повече комфорт на любимците си, така и на увеличаващия се брой хора, които третират домашните животни като пълноправни членове на семейството.

Търсенето на детски колички се е увеличило с 30 процента през последната година, информират руски сайтове. Собствениците казват, че домашните им любимци са свикнали с тези превозни средства и се чувстват чудесно в тях. За по-възрастните кучета и котки количките са се превърнали в спасение.

Собствениците също са във възторг, тъй като ръцете им са свободни и могат да се разхождат по няколко часа на ден. Интервюирани експерти от компанията "Атол" отбелязаха, че въпреки засиленото търсене, средната цена на количка за домашни любимци е намаляла с 6 процента през последната година. Вече могат да бъдат купени колички за 5000 рубли (59,65 евро).

Преди това руснаци разкриха разходите си за грижи за домашни любимци. Беше разкрито, че собствениците харчат на месец средно от 1000 рубли (без малко 12 евро) до 3000 рубли (почти 36 евро) за домашните си любимци.