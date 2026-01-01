През изминалата седмица успяхме да намерим очертанията на една изключително мащабна схема за контрабанда, внос и разпространение в България, за незаконно транжиране и дистрибуция на животни. Нещо повече - имаме основателни подозрения и причини да вярваме, че много от този контрабанден внос и влизане на животни от други държави е бил основна причина за шарката прези изминалата година при дребните преживни животни у нас, която доведе до това почти 2% от българското поголовие да бъде унищожено и по този начин поставя съществени въпроси какво ядем и по отношение на биосигурността на държавата. Това каза министърът на земеделието и храните Иван Христанов.

Кости и животински отпадъци: Разкриха схема за контрабанда на месо край Ихтиман

"При акцията в Ихтиман разкрихме ужасяващи картини и успяхме да установим част от незаконните кланици, след серия от незаконни действия там се е транжирало месо, стигало до нашата трапеза".

Удивително е, че в подължение на месеци и дори години никой не е забелязал този проблем. Това е една от причините да вярваме, че вероятно става въпрос за силно изразено безразличие или някаква форма на покровителство и чадър. Очевидно е, че инспекторите и на Министерството на земеделието и МВР могат да вършат страхотна работа, когато има доста по смело и обективно политическо ръководство, заяви Христанов.

Поставяме началото на Акция „Чиста храна“ тя няма определен срок, ще бъде интензивна преди Великден и Гергьовден, но ще продължи и след това. Ще гарантираме на българите, че храната, която достига до нашата трапеза е гарантирана, обяви министър Христанов.

