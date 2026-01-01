За по-малко от 24 часа криминалисти от участък „Петолъчка“ към РУ-Сливен разкриха кражба на домашни животни и задържаха извършителите, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Работата по случая започва на 16 март след сигнал за откраднати 50 агнета от частен животновъден комплекс в землището на град Сливен. По данни на заявителя нанесената щета възлиза на около 9000 евро.

Установени са извършителите – двама мъже, криминално проявени, жители на община Сливен. Част от животните са открити, иззети и върнати на собственика, а част от стойността на щетата е възстановена.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.