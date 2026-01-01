Учени разработиха нов крем за кожа, който може да помогне на тялото да се бори с често срещана форма на рак на кожата, като активира собствените имунни защити на кожата. Ранните изследвания, публикувани в Журнал за клинични изследвания, показват, че кремът може да забави растежа на тумори и евентуално да предотврати някои кожни ракови образувания да станат по-опасни.

Той е създаден от изследователи от Медицинският факултет „Перелман“ към Университета в Пенсилвания. В лабораторни проучвания с преклинични модели лечението успешно активира имунната система в кожата и помогна за потискане на растежа на тумори, свързани с cutanenous squamous cell carcinoma (cSCC). cSCC е един от най-често срещаните видове рак в света. Само в САЩ около един милион души се диагностицират с този тип рак на кожата всяка година. Повечето случаи са лечими, особено ако бъдат открити рано и премахнати чрез операция. Въпреки това малък процент от туморите – около 5% – могат да се разпространят в други части на тялото. Когато това се случи, болестта става много по-опасна и може да доведе до хиляди смъртни случаи годишно.

Броят на случаите на този рак на кожата расте, като една от причините е по-дългата продължителност на живота на хората, а друга е продължителното излагане на слънце без достатъчна защита. С течение на времето ултравиолетовата радиация може да увреди ДНК в кожните клетки и да доведе до рак. За много пациенти лечението включва хирургично отстраняване на раковите участъци. Други терапии могат да бъдат болезнени или да причинят силни странични ефекти. Поради тези предизвикателства, изследователите търсят по-просто и целенасочено решение.

Новият крем действа по уникален начин. Той е насочен към специфичен ензим, наречен LSD1. Ензимите са протеини, които контролират много химични реакции в клетките. LSD1 обикновено действа като “спирачка” върху определени имунни сигнали в кожните клетки, ограничавайки имунния отговор. Изследователите са проектирали крема да блокира този ензим. Когато LSD1 е блокиран, “спирачката” върху имунния отговор се премахва. Кожните клетки започват да изпращат сигнали, които привличат имунни клетки на мястото. Тези имунни клетки могат да разпознаят и атакуват туморните клетки.

Д-р Брайън К. Капел, дерматолог и учен в Университета на Пенсилвания, и старши автор на изследването, обясни, че резултатите са вълнуващи, защото лечението използва естествената защита на организма, вместо директно да атакува рака с тежки лекарства. Изследователите също така установяват, че блокирането на естествен процес, наречен retinoic acid signaling, отменя много от промените, предизвикани от крема, потвърждавайки пътя, чрез който лечението стимулира имунния отговор. Въпреки че кремът все още се изследва и не е наличен за пациенти, резултатите са обещаващи. Изследователите продължават да усъвършенстват формулата, за да осигурят безопасност и ефективност.

Те се надяват да започнат ранно клинично изпитване (Phase I trial) през следващите една до две години. Тези изпитвания ще оценят лечението при хора за първи път. Изследването представлява важна стъпка към тази цел и показва как активирането на собствената имунна система на организма може да помогне в борбата с рака по нови и иновативни начини.