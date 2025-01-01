Телевизионният готвач Гордън Рамзи сподели в Instagram, че му е бил отстранен базално-клетъчен карцином – немеланомна форма на рак на кожата, съобщава "Лондон Стандарт". Той благодари на екипа на The Skin Associates за бързата и професионална работа.

„Моля, не забравяйте слънцезащитния крем този уикенд“, добавя Рамзи с чувство за хумор.

Звездата получи подкрепа от приятели, включително телевизионния съдия Робърт Риндер, както и от благотворителната организация Cancer Research UK, която напомня да се търси сянка, да се покрива кожата и да се нанася слънцезащитен крем редовно.

Базално-клетъчният карцином започва в най-горния слой на кожата и най-често се причинява от ултравиолетова светлина. Симптомите включват необичайни петна или образувания по кожата, най-често по главата, шията, раменете, гърба, ръцете и долните крака.

Рамзи е известен с „Hell’s Kitchen“, „Ramsay’s Kitchen Nightmares“ и пътуващото шоу „Gordon, Gino And Fred Road Trip“. Той ръководи Gordon Ramsay Restaurants, носител на 17 звезди Мишлен, и има шест деца със съпругата си Тана, включително Тили, телевизионен водещ и участник в „Strictly Come Dancing“ през 2021 г.