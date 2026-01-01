На 17 март около 15:20 часа в РСПБЗН – Сливен е постъпил сигнал за запален автобус „Мерцедес“ на път І-6 в село Трапоклово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

На място е изпратен един екип на пожарната, който е потушил пламъците. Пострадали няма, а щетите са по двигателя на автобуса. Останалата част от превозното средство е спасена.

Най-вероятната причина за пожара е късо съединение в двигателния отсек.