2-годишно дете пострада при катастрофа в Старозагорско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 17 март на кръстовището на път III-6602 с път II-66 - разклона за Богомилово.

Ударили са се кола с 55-годишен водач и автомобил, управляван от 50-годишен мъж.

Пострадали са 45-годишна жена, която е прегледана и освободена, 22-годишна жена и 2-годишно момиче са транспортирани за преглед.

Детето е прегледано и освободено, а 22-годишната жена е настанена в болница - без опасност за живота.

Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.