Служители на Националния парк „Централен Балкан“ и Планинската спасителна служба са открили туриста, обявен за издирване, каза директорът на парка Георги Кръстев. Над 20 души са участвали в издирването.

По-рано днес бе предприета мащабна акция по издирване на турист, чиито близки не успяват да се свържат с него по време на преход в Стара планина.

„Открихме туриста в заслона на връх Голям Кадемлия. Четири дни не се е хранил, в добро общо състояние е. Заслонът е спасил живота му, предстои да го свалим от планината по-късно днес“, посочи Георги Кръстев.

Директорът на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ Георги Кръстев, изрази надежда, че мъжът е успял да стигне до заслона, което би му дало шанс да оцелее при тежките зимни условия. Ръководството на парка се надява на благополучен изход от операцията и призовава туристите да следят внимателно метеорологичните прогнози и да предприемат планински преходи само при подходящи условия и добра подготовка.