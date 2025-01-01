САЩ не предоставиха лиценз на НИС и дадохме разрешение компанията да спре дейността си, съобщи сръбският президент Александър Вучич днес в извънредно изявление, предавано онлайн.

"Министърът (на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка) Джедович Ханданович ще информира НИС, че нямаме индикации, че американците ще дадат лиценз компанията да продължи да работи, което ще доведе до спиране на дейността на рафинерията", каза Вучич.

„Съгласни сме да осигурим платежните трансакции с НИС до края на седмицата за заплати и за доставчици (...) и след това ще вземаме решения ден за ден“, каза сръбският президент и добави, че държавата сега поема риск, защото Народната банка, както и други банки в Сърбия, могат да получат вторични санкции по всяко време.

"Ние продължихме да внасяме петролни деривати. Складовете ни са пълни", каза Вучич.

В извънредното си изявление днес президентът Вучич каза, че запасите от всички видове гориво в Сърбия – бензин, дизел, керосин – са достатъчни до края на януари, но по неговите думи хората ще трябва да използват други бензиностанции, различни от НИС. Това предаде кореспондентът на БТА Теодора Енчева.

„Общо (на склад) имаме над 204 000 тона дизел, а 82% от общото потребление на гориво е дизел. Имаме малко по-малко бензин, но достатъчно“, каза Вучич.

„Нямаме проблем с горивото, отворихме нови канали за внос, но имаме проблем с логистиката. Танкерите ще трябва да купуват гориво от някои отдалечени места и следователно разходите за логистика са по-високи, а освен това (на дневен ред) е и въпросът за броя на танкерите. Има безброй проблеми“, заяви той.

Сърбия променя закон, за да придобие петролната компания НИС

„Ако не получим договор за газ с Русия до петък, от понеделник ще започнем преговори и ще търсим газ от друга страна“, каза държавният глава.

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания в Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром". Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но едва в края на ноември руската страна обяви, че е готова да продаде своя дял.

Вучич заяви, че ще предостави срок от 50 дни на руската страна, за да продаде мажоритарния си дял в НИС.

Преди дни унгарският премиер Виктор Орбан потвърди, че унгарската компания МОЛ е кандидат да закупи руски активи в НИС, но не конкретизира дали има предвид целия дял на руската страна.

Сръбската държава притежава 29,9% от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9%. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дела от 11,3% на компанията-майка „Газпром“.

На 10 януари НИС бе поставена под санкции от САЩ, които влязоха в сила на 9 октомври, след като бяха отлагани 8 пъти.