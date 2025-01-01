За нов инцидент в палатковия лагер на контрапротестиращите пред сградата на Народната Скупщина в Белград съобщават местните медии.

Полицейските части, които охраняват т.нар. "Чациленд" пред парламента на Сърбия, са заловили мъж, който според Министерството на вътрешните работи е нападнал рано сутринта жител на палатковия лагер, информира медията Б92.

Според изданието задържаният е 27-годишен мъж с инициали Д. П. Той е задържан по подозрения, че е нанесъл наранявания с нож на 37-годишен мъж с инициали М.Н. Пострадалият е откаран в спешен медицински център, като според министерството става дума за лека телесна повреда.

За случая спомена днес и сръбският президент Александър Вучич, цитиран от ТАНЮГ. По думите му извършителят на нападението е участник в антиправителствените протести и блокади, който е родом от Суботица и живее в Белград.

"Тази сутрин около 04:11 ч. едно лице е прескочило оградата и е нападнало мъж, който е бил на законно събиране. Този човек, участник в блокадите, родом от Суботица, който сега живее в Белград, е използвал хладно оръжие и му е нанесъл 10-сантиметрова прободна рана. М. Н. е на операционната маса и се надявам, че ще се оправи", заяви президентът.

Това не е първият инцидент в "Чациленд", както е известна зоната пред Народната Скупищина в Белград, където са разположени палатките на контрапротестиращите и шатрите на привържениците на Сръбската прогресивна партия, отбелязват медиите.

През октомври 57-годишен мъж беше прострелян в крака от 70-годишен нападател, който също така предизвика и пожар в палатковия лагер.

От месеци Сърбия е обхваната от протести срещу управляващите и блокади на факултети заради трагедията на 1 ноември миналата година, когато рухване на козирката на гарата в северния сръбски град Нови Сад причини смъртта на 16 души.