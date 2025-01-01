Центърът на сръбската столица Белград е блокиран след стрелба и пожар в палатковия лагер, разпънат от привържениците на режима на Александър Вучич пред парламента. Белградската полиция е арестувала мъж пред парламента по подозрение, че е ранил друг мъж с огнестрелно оръжие, предаде ТАНЮГ. Опозиционният депутат и заместник-председател на Партията на свободата и справедливостта Мариника Тепич е получила смъртни заплахи.

От службата за спешна помощ потвърдиха пред агенцията, че едно лице е транспортирано до Центъра за спешна помощ. Стрелбата е станала в една от палатките, след което е възникнал пожар. Раненият настанен в болница. На място са пристигнали четири пожарни коли.

БТА/АП

Пожарът е локализиран, а огнеборците работят за потушаването му. Дежурният прокурор от Висшата прокуратура в Белград и полицията също са на място и провеждат разследване.

По информация на сръбската държавна телевизия РТС малко след 10 ч. (11 ч. бълг. вр.) спешната помощ е получила сигнал за взривена газова бутилка, след което дежурният екип е транспортирал едно лице от мястото на инцидента до болнично заведение.

БТА/АП

На място екипът на Спешна помощ е установил лице с рана от огнестрелно оръжие, съобщава РТС, като се позовава на изявление на службата за спешна помощ пред Фонет. Говорителката на службата Ивана Стефанович заяви, че раненият е мъж на 57 години и че той е бил транспортиран до Центъра за спешна помощ в стабилно състояние.

Степента на нараняванията на мъжа към момента не е известна, отбелязва РТС.

Палатковият лагер беше създаден по личното нареждане на президента Вучич като контрапункт на масовите протести, които обхванаха цяла Сърбия след срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г.

„Всичко, която трябва да знаете, че в този палатков лагер, който се нарича „Чачиленд“, има много боеприпаси и оръжия. Всичко това беше предоставено от Сръбската прогресивна партия на Вучич. Тя позволи на престъпници след 15 март да притежават цялото това оръжие. Полицията и всички органи си затварят очите и еко какво стана. Казаха на хората да не излизат, защото отсреща има много оръжие. Дали това е началото на падането на режима? Какво става?“, написа известният сръбски баскетболист Владимир Щимац минути след инцидента.

Опозиционният депутат и заместник-председател на Партията на свободата и справедливостта Мариника Тепич е получила смъртни заплахи след стрелбата. От Партията поискаха прокуратурата да реагира незабавно и да задържи лицето, отправило смъртните заплахи към депутатката, която засне през прозорците на Народната Скупщина случващото се пред сградата.

„Също така, изискваме от полицията незабавно да премахне това незаконно палатково селище, което е пълно с престъпници и оръжия, защото представлява опасност за гражданите в сръбската столица", обявиха от Партията на свободата и справедливостта в декларация до медиите, в която отправят реторичен въпрос "необходимо ли е някой да умре преди режимът да отстрани тези незаконни казарми".