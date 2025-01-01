Столична община отчита положителна тенденция в подобряването на качеството на атмосферния въздух в града, като данните от последните дни показват значителен спад в нивата на основните замърсители и повишена гражданска дисциплина. Концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ) са намалели с почти 40% в рамките на три дни.

Близо 200 000 „Зелени билета“ са закупени само за два дни, а нарушенията в Нискоемисионната зона (НЕЗ) за автомобили са значително по-малко спрямо същия период на миналата година.

Резултатите бяха представени от заместник-кмета по екология Надежда Бобчева и заместник-кмета по транспорта Виктор Чаушев, които отчетоха ефекта от комплексния подход на общината за ограничаване на замърсяването на въздуха.

Голям интерес към „Зеления билет“ и измерим ефект върху въздуха

За първи път този сезон Столична община въведе „Зелен билет“ за пътуване с градския транспорт в събота (20.12), неделя (21.12) и понеделник (22.12), на база прогнози на НИМХ за задържане на замърсители. Само през уикенда са закупени 196 916 „Зелени билета“, което показва голям интерес и отговорност от страна на гражданите.

“Никоя мярка сама по себе си не може да доведе до значителен и устойчив резултат в подобряването на качеството на въздуха. Затова Столична община не разчита на единични решения, а прилага последователен и комплексен подход. Както мерките не могат да работят сами, така и общината не може без активното участие на гражданите. Благодарим за отговорното поведение и апелираме за дисциплина, особено през зимния сезон, когато замърсяването на въздуха в София е най-сериозно”, заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

След отчетени превишения на нормите за ФПЧ в края на работната седмица, през почивните дни е регистриран спад от близо 40% в концентрациите на замърсителя на част от автоматичните измервателни станции в София, като стойностите продължават да се понижават и да се доближават до допустимите норми.

Почти 40% е и отчетеният спад в нивата на азотен диоксид (NO₂) на 22.12.2025 г. спрямо 19.12.2025 г. – показател, който е пряко свързан с автомобилния трафик и ефективността на въведената нискоемисионна зона.

По-малко нарушения в Нискоемисионната зона

Данните, представени от заместник-кмета по транспорта Виктор Чаушев, показват устойчива тенденция за повишаване на гражданската дисциплина по отношение на ограниченията в Нискоемисионната зона за автомобили.

„Виждаме, че все повече шофьори спазват правилата и планират придвижването си по-отговорно. Това е ключово, защото ефектът от нискоемисионната зона се натрупва с времето и води до реално намаляване на замърсяването от трафика“, подчерта Чаушев.

За периода 1–21 декември 2025 г. нарушенията в Малкия ринг са с около 30 000 по-малко в сравнение със същия период на миналата година. В Малкия ринг ограничението важи за автомобили от I-ва и II-ра екологична група, а в разширения обхват на Големия ринг – само за автомобили от I-ва екологична група. В Големия ринг за същия период са отчетени 17 288 нарушения.

Анализът показва още, че нарушенията в Малкия ринг от автомобили със софийска регистрация са значително повече в сравнение с тези на автомобили, регистрирани в други населени места.

Част от дългосрочна стратегия за по-чист въздух

Въвеждането на „Зелен билет“ и нискоемисионните зони за автомобили са част от комплексната стратегия на Столична община за подобряване качеството на атмосферния въздух. Тя включва още нискоемисионни зони за битово отопление на твърдо гориво, програми за безплатна подмяна на отоплителни уреди, засилен контрол върху всички източници на замърсяване, санкции за нарушителите, допълнително миене и метене на улиците в рискови дни, облагородяване на кални точки, модернизация на градския транспорт и разширяване на зелената система на града.

Столична община апелира към всички граждани за отговорно поведение и активно съдействие в усилията за по-чист въздух и по-здравословна градска среда.