Само 10 минути физическа активност на ден могат да спрат растежа на рак на дебелото черво и да ускорят поправката на ДНК, показва ново изследване.

Учени от Университета в Нюкясъл откриха, че кратка тренировка предизвиква бърза молекулна промяна в кръвта. Проучването посочва, че физическата активност защитава организма от прогресията на рака на дебелото черво, но „подлежащите биологични механизми остават неясни“.

Изследователите взели кръвни проби от 30 здрави, но с наднормено тегло или затлъстяване мъже, преди и веднага след 10–12-минутна тренировка на велосипед. След това серумът от кръвта бил приложен върху клетки на рак на дебелото черво в лабораторията.

Оказало се, че след упражнението концентрацията на 13 протеина в серума се увеличава – много от тях са свързани с намаляване на възпалението, подобряване на функцията на кръвоносните съдове и метаболизма.

Когато тези молекули били приложени върху раковите клетки, учените установили промяна в активността на 1 364 гена, включително такива, участващи в поправката на ДНК, производството на енергия и растежа на раковите клетки.

Д-р Сам Оранж, старши лектор по клинична физиология на упражненията в Нюкясъл, който ръководи изследването, заяви: „Изключително е, че физическата активност не само помага на здравите тъкани, но изпраща мощни сигнали през кръвта, които могат директно да влияят на хиляди гени в раковите клетки“.

„Това е вълнуващо откритие, защото отваря възможности да се разработят терапии, които имитират или усилват биологичните ефекти на упражненията, потенциално подобрявайки лечението на рак и резултатите за пациентите. Дори една тренировка от само 10 минути изпраща мощни сигнали в тялото. Всяка стъпка и всяка сесия имат значение, когато става въпрос за защита на здравето“, добави Оранж.

Дженивайв Едуардс, главен изпълнителен директор на благотворителната организация Bowel Cancer UK, допълни: „Обширни изследвания показват, че по-физически активните хора имат по-нисък риск от рак на дебелото черво и други видове рак“.

„Препоръчваме поне 150 минути физическа активност седмично – като бързо ходене, колоездене или плуване. Други промени в начина на живот, които могат да намалят риска, включват консумация на достатъчно фибри от пълнозърнести храни, бобови култури, плодове и зеленчуци, избягване на преработено месо и ограничаване на червеното месо, поддържане на здравословно тегло, спиране на тютюнопушенето и намаляване на алкохола“, добави Едуардс.