Две тежки катастрофи с жертви са станали през изминалото денонощие във Варненско, съобщиха от полицията.

В първия инцидент, който се е случил на територията на РУ в Златни пясъци, 28 – годишен мотоциклетист е бил блъснат от лек автомобил, който му е отнел предимството на кръстовище.



Вследствие на удара младият мъж е с множество фрактури и е настанен в реанимация, с опасност за живота.

37-годишен моторист е с опасност за живота след катастрофа във Варна

Двадесет минути по-късно, в района между селата Оборище и Ведрина, в посока Добрич, лек автомобил е самокатастрофирал. Водачът е 50-годишен добричлия, който е загубил управление над колата си и се е блъснал в крайпътно дърво.



От удара, на място са загинали шофьорът и 76-годишната му майка, а другата пътничка - на същата възраст, като мъжа е настанена в реанимация с множество фрактури, без опасност за живота.



По двата случая са започнати разследвания.