На 6 януари, по повод навършването на 178 години от рождението на поета и революционер Христо Ботев, община Стара Загора и Старозагорският военен гарнизон организират тържествен общоградски ритуал за полагане на венци и цветя пред бюст-паметниците на Христо Ботев и Хаджи Димитър в парк „Митрополи Методий Кусев“. Това става известно от програмата с предстоящи събития, публикувана на официалната страница на местната администрация.

В ритуала ще участват Военният духов оркестър, знаменната група и почетна рота от Втора механизирана бригада. Водещ на честването ще бъде актьорът от Драматичен театър „Гео Милев” Ивелин Керанов.

Със специални ритуали ще бъде отбелязана годишнината от рождението на Ботев и в други градове у нас. Сред тях са Смолян, където ще бъде извършен военен ритуал и литийно шествие и Бургас.