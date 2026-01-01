Спипаха голямо количество контрабандни препарати за растителна защита в Хасково, съобщиха от полицията.

На 4 януари на булевард „Съединение“ - в посока Кърджали, е спрян за проверка товарен автомобил.

Какво заловиха митничарите по границата в последния ден от годината

В багажното отделение на автомобила, шофиран от 29-годишен мъж, са намерени 138 найлонови чанти пълни с препарати за растителна защита, за които мъжът не представя документи за произход.

Установено е, че 1357 броя препарати са с произход от Турция, а количествената им стойност е 1100 литра и 100 кг.

Иззети са с протокол по досъдебното производство. Водачът е задържан.