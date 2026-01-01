Арменската апостолическа църква „Света Богородица“ в София ще отбележи Бъдни вечер (Джъракалуйц) и Коледа–Богоявление (Дзънунт) с тържествени богослужения, част от празничния църковен календар, който се чества от арменците в България и по целия свят.

Църковната служба за Бъдни вечер ще се състои днес от 17:00 часа, а празничната света литургия за Коледа и Богоявление ще бъде отслужена на 6 януари сутринта в арменската църква „Света Богородица“.

Съгласно традицията на Арменската апостолическа църква, в навечерието на Рождество Христово – на 5 януари – след края на богослужението ще бъде извършен ритуалът по освещаване на нарове, които ще бъдат раздадени на присъстващите. Нарът заема особено място в арменската духовна и културна традиция и е символ на живота, благоденствието и надеждата.

На 6 януари, когато Арменската църква празнува едновременно Рождество Христово и Богоявление, след светата литургия ще бъде извършен и ритуалът по освещаване на водата (Велик водосвет – Чурорхнек), който напомня за Кръщението на Иисус Христос в река Йордан и е един от най-тържествените моменти в празничния църковен цикъл.

По време на празничната църковна служба на 6 януари традиционно се обявява Кръстникът на църквата – Хачкавор, който поема духовна, морална и символична отговорност към храма и общността през цялата календарна година. В рамките на службата ще бъде изразена и благодарност към кръстника от изминалата година за неговата подкрепа и служение.

Богослуженията ще бъдат отслужени от отец Храч Мурадян, който временно изпълнява църковните служби в храма и е Архиерейски наместник-викарий на Арменската епархия в България.

Арменската църква „Света Богородица“ е единственият арменски храм в София и продължава да бъде духовен център за арменската общност в столицата, както и място за съхраняване на църковните и културните традиции.