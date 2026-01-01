63-годишен мъж почина след удар от кола в Димитровградско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 1 януари. 24-годишният шофьор е преминал през краката на лежащия е нетровно състояние на платното мъж от село Брод.

При изпреварване на движеща се пред него кола на пътя между селата Брод и Злато поле, водачът е навлязъл в насрещната лента на движение и е преминал през краката на лежащия пешеходец, който е транспортиран за лечение в хасковската болница - с опасност за живота.

Ден по-късно пострадалият е починал в болницата. Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни.