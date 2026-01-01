България се прощава с легендарния футболен треньор Димитър Пенев. Поклонението се състои на Националния стадион „Васил Левски“.

Той си отиде от този свят в събота, 3 януари, на 80-годишна възраст.

Димитър Пенев, известен с прозвището „Стратега от Мировяне“, е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Той е единственият, постигнал грандиозни успехи на терена и около него – като футболист и треньор.

Да го уважат в последния му път дойдоха редица бивши футболисти от САЩ 94 - Христо Стоичков, Даниел Боримиров, Йордан Лечков, Наско Сираков, Ивайло Йорданов, Пламен Николов и други. Сред бившите национали бяха още Димитър Бербатов и Мартин Петров. Освен спортни фигури, на Националния стадион пристигнаха бивши президенти като Георги Първанов и Петър Стоянов, както и настоящият - Румен Радев. На поклонението бяха още кметът на София Васил Терзиев и спортният министър Иван Пешев.

"Освен големите му успехи като футболист, освен че завоюва най-големия успех, който български треньор е завоювал. Той беше обичан човек, познавам го от повече от 35 години, с това ще го запомня", заяви бившият президент на България Петър Стоянов.

"Изпращаме един достоен човек. Треньор, който е дал път на много футболисти. Няма да се роди друг такъв. Аз имам много спомени с него. Бях още на 17, не бях дебютирал. Преди мача с Рода. "Фико, започваш титуляр, цяла нощ не бях спал"", спомни си за него бившият изпълнителен директор на ЦСКА Филип Филипов.

С него начело България завършва на четвърто място на Мондиал 94 в САЩ.

Голямата част от кариерата му преминава в ЦСКА, където се утвърждава като един от най-добрите защитници в историята на клуба. С „армейците“ печели 7 титли на България и 5 Купи на страната. Под негово ръководство ЦСКА достига до полуфинал в КНК – Купата на носителите на купи, през 1989 г.

Записва 90 мача и 2 гола за националния отбор. Участва на три последователни световни първенства (1966, 1970 и 1974). Пенев е обявен за Треньор на века в България през 1996 г. Два пъти Футболист номер 1 на страната през 1967 и 1971.

В същото време специалистът открива редица таланти, а в националния отбор налага играчи като Христо Стоичков, Емил Костадинов и Любослав Пенев.

Стратега е известен и с неповторимите си бисери. Един от тях е негов коментар относно охолния начин на живот на националите по време на Световното в САЩ.

„Не трябва да се хващаме за секса първо. Минаха 15 години. Нека нашите привърженици да знаят, че в САЩ футболистите бяха с жените си. Това бяха жените, а не гаджета. Не е важно, че е имало басейн. И през 1970 г. в Мексико бяхме в басейна, но завършихме на 16-о място от 16 отбора“.

В знак на преклонение от ЦСКА обявиха, че бъдещата академия на „червените“ ще носи името на Димитър Пенев.