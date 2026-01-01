Един загинал и четирима ранени при тежка катастрофа между три леки автомобила край Велико Търново, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал малко след полунощ на пътя Велико Търново-Дебелец.

Произшествието е настъпило между три леки автомобила - управлявани от двама 18-годишни съответно и 23-годишен.

На място е загинал 18-годишен пътник от автомобила, управляван от 23-годишен водач, пострадали са водачът му, други двама пътници и другият 18-годишен водач.

Всички са настанени във великотърновската болница. Водачите на трите автомобила са изпробвани за употреба на алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.