Отворени за движение са пътищата към Природен парк „Витоша“, това съобщиха от Столична община.



Пътищата в Природен парк Витоша кв.“Драгалевци“ – хижа Алеко“ и кв.“Бояна“ – местност „Златни мостове“ са отворени за движение. Двете трасета бяха временно затворени поради силния вятър с пориви.



През вчерашното денонощие екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община са реагирали на 83 сигнала, от които над 30 за паднали клони и дървета. През днешния ден шест аварийни екипа продължават работа и реагират на сигнали.



Градският транспорт се движи нормално, своите маршрути изпълняват всички линии до Витоша – 61, 63 и 66.



Екипите на Столична община следят обстановката в реално време и при необходимост ще бъдат предприети необходимите действия за гарантиране на безопасността на хората.