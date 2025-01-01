Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски благодари на хората в Пазарджик за подкрепата на повторните избори за общински съветници в Пазарджик.

Припомняме, че на 12 октомври ДПС-Ново начало спечели изборите за общински съветници в Пазарджик, съобщиха от Общинската избирателна комисия при обработени 100% от протоколите от изборния ден.

„Благодаря на хората в Пазарджик, затова че с вота си доказаха, че вярват в новото начало и знаят, че моята лична кауза са хората и тяхното благополучие. С този вот нашият ангажимент за Пазарджик е още по-голям и ние ще работим така, че да се развива и да бъде по-привлекателен за своите граждани. А, както всички знаят, аз държа на думата си и държа на хората“, пише лидерът на партията.

Той поздрави за изборния резултат на проведените вчера избори за общински съвет в община Пазарджик кандидатите за общински съветници, предизборния щаб и всички активисти на ДПС. „За нас няма важни и по-малко важни избори и вие го доказахте! Всеки избор е важен заради това, че от всеки избор зависи бъдещето“, допълни Пеевски.

Изборите в Пазарджик: ДПС-Ново начало води, ПП-ДБ са втори

„Доказахме и още нещо, че когато правим политика за хората, когато те знаят, че могат да разчитат на нас, хората вярват в новото начало. Те знаят, че напрежението, ескалацията и конфликтите не са смисълът на политиката и не се поддадоха на провокациите. И още нещо - политика не се прави нито в социалните мрежи, нито само в изборния ден - политиката за хората се прави всеки ден, за всички хора. Без разделение на хора втора класа и хора “по-така”, без омраза, а с обединение в името на хората. Което е нашата неизменна мисия“, заяви Делян Пеевски.

И поздрави „с достойното представяне новоизбраните кметове от ДПС“ - Вилдан Байрям Мехмед, избрана за кмет на кметство Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково и Илия Каменов Илиев, избран за кмет на кметство Струпец, община Роман, област Враца.

„Най-хубавото предстои“, заключи лидерът на ДПС-Ново начало.

За партията са гласували 17,13% от избирателите. Втора политическа сила е "Продължаване промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) с 11,75%, трета е партия "Свобода" с 10,74%, четвърта – "БСП – Обединена левица" със 7,42%, следвана от коалиция ВМРО-БНД с 6.84%. На шесто място са ГЕРБ с 6,16%, следвани от партия МИР (Морал, Инициативност, Трудолюбие" с 3,86% и "Възраждане" – с 3,80%, се посочва в протокола с окончателните резултати.

В неделя изборният ден приключи с 35,09 процента гласували от имащите правото на вот. Гласоподавателите избираха между 597 кандидати за 41 мандата в Общинския съвет.