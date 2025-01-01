Натрупването на коремни мазнини отдавна се свързва с по-лошо здраве, но ново изследване показва, че комбинацията от мазнини в областта на корема и загуба на мускулна маса рязко увеличава риска от смърт – с цели 83%, съобщава уебсайтът „Knowridge“. Това е установено в сравнение с хора, при които липсват тези проблеми.

Проучването е проведено от учени от Федералния университет в Сао Карлос в Бразилия и Университетския колеж в Лондон. Опасното състояние е известно като саркопенично затлъстяване и се характеризира с едновременно намаляване на мускулната маса и увеличаване на телесните мазнини – явление, което се среща най-често при възрастните хора.

Саркопеничното затлъстяване води до физическа слабост, по-чести падания, влошено общо здраве и по-ниско качество на живот, като в много случаи ограничава способността за самостоятелно съществуване. Медиците често го свързват със синдрома на крехкостта, но въпреки сериозността му, диагнозата остава трудна и често закъсняла.

Един от авторите на изследването, проф. Тиаго да Силва Александре, подчертава, че анализът показва как с прости и достъпни методи състоянието може да бъде откривано в ранен етап. Това е от особено значение, тъй като липсва международен консенсус за диагностичните критерии и без ясен подход саркопеничното затлъстяване често остава незабелязано. Навременното разпознаване позволява ранна намеса чрез хранене и физическа активност, което подобрява здравето и ежедневното функциониране.

Изследването се базира на данни от 5 440 души на възраст над 50 години, проследявани в продължение на 12 години в рамките на Английското надлъжно изследване на стареенето. Резултатите са публикувани в списанието Aging Clinical and Experimental Research.

Обикновено саркопеничното затлъстяване се диагностицира с помощта на скъпи и трудно достъпни методи като ядрено-магнитен резонанс или специализирани телесни скенери. Новото проучване обаче показва, че далеч по-прости подходи – измерване на обиколката на талията и използване на формула за оценка на мускулната маса – могат да бъдат достатъчни.

Резултатите разкриват и неочаквано наблюдение. Хората с ниска мускулна маса, но без коремни мазнини, имат с 40% по-нисък риск от смърт в сравнение със средното ниво. Това показва, че най-голямата опасност възниква именно при съчетанието на двете състояния. Само наличието на коремни мазнини при запазена мускулатура не е свързано с повишен риск.

Ръководителят на изследването проф. Валдете Режина Гуандалини обяснява, че мастната тъкан предизвиква хронично възпаление в организма, което ускорява разграждането на мускулите. С времето мазнините започват да проникват в мускулната тъкан, отслабвайки нейната функция и способността ѝ да поддържа общото здраве.

Поради липсата на единна дефиниция, изследователите използват ясни и практични критерии. Коремно затлъстяване е определено като обиколка на талията над 102 см при мъжете и над 88 см при жените. Ниска мускулна маса е отчетена при стойности под 9,36 кг/м² за мъжете и под 6,73 кг/м² за жените, изчислени чрез индекс на мускулната маса.

Проучването дава на лекарите и по-възрастните хора ценен инструмент за разпознаване на „скрит“ здравен риск и показва как взаимодействието между мазнините и загубата на мускули нанася сериозни щети на организма. Същевременно то носи и надежда, че прости мерки – контрол на теглото, здравословно хранене и редовна физическа активност – могат значително да намалят опасността.

Резултатите повдигат и важни въпроси за бъдещи изследвания, свързани с механизмите на това взаимодействие и с начините здравните системи да осигурят ефективен скрининг без скъпо оборудване. Засега изводът е ясен – поддържането на активен начин на живот, силна мускулатура и здравословно тегло е ключът към по-дълъг и по-здрав живот. | БГНЕС