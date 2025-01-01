/ БТА

Земетресение с магнитуд 3,1 по скалата на Рихтер бе усетено в Скопие тази сутрин в 7:20 ч. местно време, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Сеизмологичната обсерватория към Факултета по природни науки и математика в Скопие съобщи, че тази сутрин в Скопие е усетено земетресение с магнитуд 3,1 по скалата на Рихтер.

„Епицентърът на земетресението е възникнал в граничния епицентрален район Феризай, на 42 километра северно от Скопие, с локална магнитуд 3,3 по скалата на Рихтер“, посочи обсерваторията.

БГНЕС
Свят