Земетресение с магнитуд 3,1 по скалата на Рихтер бе усетено в Скопие тази сутрин в 7:20 ч. местно време, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Сеизмологичната обсерватория към Факултета по природни науки и математика в Скопие съобщи, че тази сутрин в Скопие е усетено земетресение с магнитуд 3,1 по скалата на Рихтер.

Земјотрес со интензитет од 3 степени според Европската макросеизмичка скала е почувствуван во Скопје и околината. Земјотресот го регистрираше во 7 часот и 20 минути. Епицентар потекнува од пограничното епицентрално подрачје во Урошевац, на 124 км северно од Скопје. pic.twitter.com/QqpmOTsbba — 24chasa.mk (@24chasamk) December 15, 2025

„Епицентърът на земетресението е възникнал в граничния епицентрален район Феризай, на 42 километра северно от Скопие, с локална магнитуд 3,3 по скалата на Рихтер“, посочи обсерваторията.