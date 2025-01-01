"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 16 декември заради строително-ремонтни дейности по ул. „Станислав Доспевски“ и бул. Владимир Вазов“ в жк. „Левски“ Г се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 21:30 часа на жк. „Левски“ Г.

Лесно и удобно за софиянци: Плащаме сметки за вода и с ваучери за храна

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.