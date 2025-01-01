В понеделник бяха оповестени имената на оцелял от Холокоста и местен равин сред 15-те жертви на масова стрелба по време на еврейско празненство на плажа Бонди в Австралия.

В неделя вечерта, баща и син откриха огън, докато множество от хора се събраха на световноизвестния плаж Бонди в Сидни, за да отбележат началото на празника Ханука.

Местни еврейски организации посочиха 41-годишния равин Ели Шлангер като един от загиналите, скърбейки за лидера на общността, помогнал за организирането на събирането.

„Всеки, който го познаваше, знаеше, че той е най-добрият от нас“, каза Алекс Ривчин от Изпълнителния съвет на австралийското еврейство.

„Това беше човек, който се всеки ден се събуждаше с простата мисия да прави добро. Каквото добро можеше да намери, каквито добри дела можеше да извърши.“

Международната организация Хабад, която представлява клон на хасидските евреи, заяви, че оцелeлият от Холокоста Алекс Клейтман също е бил убит.

„Родом от Украйна и оцелял от Холокоста, той се е опитал да защити съпругата си Лариса“, се казва в изявление на организацията.

„Той загина, докато я пазеше от куршумите на стрелеца.“

Френският президент Еманюел Макрон отдаде почит на Дан Елкаим, обещаващ футболист-аматьор и френски гражданин, който гради нов живот в Сидни.

„С дълбока тъга научих за смъртта на нашия сънародник Дан Елкаим при антисемитската терористична атака в Сидни“, написа той в социалните мрежи.

Футболният клуб „Рокдейл Илинден“ в Сидни си спомни Елкаим като „изключително талантлива и популярна фигура сред съотборниците“.

Най-младата жертва е 10-годишно момиче, което почина в детска болница, съобщи полицията.

Най-възрастната жертва е на 87 години.

Други 42 души са хоспитализирани, включително двама полицаи.

Полицията все още изяснява причините за стрелбата, въпреки че властите заявиха, че заговорът е бил очевидно замислен да сее терор сред евреите в страната.

„Това, което видяхме вчера, беше акт на чисто зло, акт на антисемитизъм, акт на тероризъм на нашите брегове“, заяви в понеделник премиерът Антъни Албанезе. I АФП, БГНЕС